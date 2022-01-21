Olumsuz hava şartları Eskişehir’de balık tezgâhlarını boş bırakırken, mevcut balıkların da fiyatları arttı.

Özellikle Karadeniz'de bir haftadır etkili olan fırtına ve kötü hava koşulları sebebi ile balıkçıların denize açılamaması tezgâhlara olumsuz yansıdı.

Bu durum Eskişehir’deki tezgâhları adeta boş bıraktı, diğer denizlerden gelen az miktarda balıkların da fiyatları arttı.

Önümüzdeki günlerde havaların ısınmasıyla birlikte fiyatların düşüp tezgâhlarda bolluk yaşanacağını söyleyen balıkçı Muharrem Şahin, balık piyasalarında şu an durumun kötü olduğunu, fırtınadan dolayı denize çıkılamadığını anlattı.

Şahin, `Karadeniz’deki çoğu kayık zaten geri çekildi.Şu an balık sadece Marmara ve Ege tarafında var ve fiyatları da yüksek. Bu fırtınadan dolayı bugünlerde çok balık gelmiyor. Zaten bakarsanız tezgâhlar boş. Hamsi şu anda 30 lira ve diğerlerinin de fiyatı düşmedi. Yarından itibaren hava düzeliyor ve balık bollaşmaya başlar diye tahmin ediyoruz. O yüzden fiyatlar da hafta sonuna doğru bayağı düşer’’ dedi.