İlçeye bağlı Düzağaç beldesinde yaşayan bir kişi, 112'ye sokak köpeklerinin saldırısına uğrayarak yaralanmış alaca sansar olduğunu bildirdi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler, beldeye giderek nesli tehlike altında türler arasında yer alan yaralı alaca sansarı alarak Afyon Kocatepe Üniversitesi Yaban Hayatını Kurtarma Rehabilitasyon Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne (AKÜREM) teslim etti.

AKÜREM Müdürü Doç. Dr. Emine Hesna Kandır, yaptığı açıklamada, köpeklerin saldırısı sonucu yaralanan alaca sansarın kalça bölgesinde diş izleri ve kırık olduğunu belirterek, "Tedavisi noktasında Veteriner Fakültesi cerrahi kürsüsünden destek istedik. Koruma altında türler arasındaki alaca sansar için elimizden geleni yapacağız." ifadesini kullandı.

Burada ilk müdahalesi yapılan alaca sansarın tedavisinin ardından en kısa zamanda yeniden doğaya salınacağını belirtildi.