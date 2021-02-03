Haber Giriş: 3 Şubat 2021 Çarşamba 10:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de yangında dumandan etkilenen 4 kişiye olay yerinde müdahale edildi
[Fotoğraf: AA]
Eskişehir'de bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Şirintepe Mahallesi Özgü Sokak'taki 2 katlı binanın üst katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri alevleri söndürerek soğutma çalışması yaptı.
Bitişikteki binada yaşayan ve dumandan etkilenen 2'si çocuk 4 kişiye ise olay yerinde müdahalede bulunuldu.
Evde hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Son Haberler
- 12:18
- 12:08
- 12:13
- 12:11
- 11:56
Sıradaki Haber
Van’da uyuşturucu operasyonu: 68 kilogram eroin ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz