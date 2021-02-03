Van Valiliğinden yapılan açıklamada, 2 Şubat 2021 tarihinde elde edilen istihbari bilgiler neticesinde Saray ilçesi Yeşilağaç Mahallesi Şekersuyu mevkisine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 68 kilogram eroin maddesi ele geçirildiği belirtildi.

Olayla ilgili kaçan şahısların yakalanması için adli soruşturmanın devam ettiği bildirildi.