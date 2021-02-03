Haber Giriş: 3 Şubat 2021 Çarşamba 10:40Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Van’da uyuşturucu operasyonu: 68 kilogram eroin ele geçirildi
[Fotoğraf: İHA]
Van’ın Saray ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 68 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, 2 Şubat 2021 tarihinde elde edilen istihbari bilgiler neticesinde Saray ilçesi Yeşilağaç Mahallesi Şekersuyu mevkisine operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 68 kilogram eroin maddesi ele geçirildiği belirtildi.
Olayla ilgili kaçan şahısların yakalanması için adli soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
Etiketler: Narkotik Uyuşturucu
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