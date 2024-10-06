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Güncel
AA 06.10.2024 09:33

Eskişehir'de uyuşturucu suçlarından aranan 2 hükümlü yakalandı

Eskişehir'de uyuşturucu suçlarından kesinleşmiş hapis cezaları bulunan hükümlüler yakalandı.

Eskişehir'de uyuşturucu suçlarından aranan 2 hükümlü yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli polis timleri, kent merkezinde çalışma yaptı.

Çalışmalarda, şüphe üzerine durdurulan Ö.Ö, M.B, İ.K. ile M.M.B'nin üzerlerinde ruhsatsız tabanca, 5 fişek, 4,87 gram sentetik uyuşturucu, sentetik ecza ile 6 bin 475 lira para ele geçirildi.

Ayrıca Ö.Ö'nün "uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama" suçundan 17 yıl 7 ay 37 gün, M.B'nin ise "uyuşturucu kullanmak"tan 2 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezalarının bulunduğu belirlendi.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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