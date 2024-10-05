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Güncel
İHA 05.10.2024 15:10

Uşak’ta inşaatta erkek cansız bedeni bulundu

Uşak’ın Banaz ilçesinde inşaat halindeki bir binaya çalışmaya gelen işçiler, yaşlı bir erkeğe ait cansız beden ile karşılaştı.

Uşak’ta inşaatta erkek cansız bedeni bulundu

Uşak’ın Banaz ilçesine bağlı 31 Ağustos Mahallesi'nde bulunan bir inşaat halindeki binaya çalışmak için gelen işçiler, 60 yaşındaki Fikret Y.’ın inşaat içeresinde hareketsiz bir vaziyette olduğunu gördüler.

İnşaat işçilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede Fikret Y.’ın hayatını kaybettiği belirlenirken, polis ekiplerince çevrede güvenlik önlemi alınırken, ekiplerce yapılan ilk incelemenin ardından Fikret Y.’ın cenazesi Banaz Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Fikret Y.’ın cenazesi otopsi yapılmak için Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilirken, Fikret Y.’ın kesin ölüm sebebi yapılacak otopsiden sonra belli olacağı öğrenildi.

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