Haber Giriş: 21 Ekim 2022 Cuma 11:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama
Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlü ekipleri, Cumhuriye Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan G.G'nin evinde ve eklentilerinde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Eskişehir Uyuşturucu
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