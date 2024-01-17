Eskişehir'de sürücülere 1 milyon 837 bin 467 TL cezai işlem uygulandı

Belirli tarihler arasında Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce abart egzozlu araç ve hatalı parklanmalara yönelik denetim yapıldı.

Yapılan denetimlerde; 3 araç sürücüsüne mevzuata uygun olarak yapıldığı belgelenemeyen teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması içeriğinden toplam 19 bin 317 TL, 203 araca duraklamanın yasak olduğu yerlerde duraklamak nedeniyle 140 bin TL, 2 bin 330 araca taşıt yolu üzerinde park ihlali nedeniyle de 1 milyon 678 bin 80 TL, toplamda da 1 milyon 837 bin 467 TL cezai işlem uygulandı.