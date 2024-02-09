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Güncel
AA 09.02.2024 14:17

Eskişehir'de sosyal medyada terör örgütü propagandası yapan zanlı yakalandı

Eskişehir'de, İstanbul Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin sosyal medya hesabından terör örgütü DHKP/C propagandası yaptığı iddia edilen zanlı gözaltına alındı.

Eskişehir'de sosyal medyada terör örgütü propagandası yapan zanlı yakalandı
[Fotograf: AA]

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Özel Harekat şube müdürlüklerine bağlı ekipler, terör propagandası şüphelisi Muslum Koyun'un yakalanması amacıyla Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Şirin Sokak'ta bir eve baskın yaptı.

Operasyonda, İstanbul Adliyesi önündeki polis kontrol noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin terör örgütü DHKP/C'nin propagandasını yapar nitelikte paylaşımda bulunduğu belirlenen zanlı yakalandı.

Emniyetteki işlemleri devam eden Muslum Koyun, 14 Mayıs 2023 Milletvekili Genel Seçimleri'nde Yeşil Sol Partiden (YSP) Eskişehir üçüncü sıra milletvekili adayı olmuştu.

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