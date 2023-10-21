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Güncel
AA 21.10.2023 11:33

Eskişehir'de sanat ve tasarım öğrencisi, atıklardan kaligrafi kalemleri üretiyor

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Memduh Cem Çiftçi, içecek kutusu, bambu çubuğu ve bant gibi atık malzemeleri kaligrafi kalemlerine dönüştürüyor.

Eskişehir'de sanat ve tasarım öğrencisi, atıklardan kaligrafi kalemleri üretiyor

Zonguldak'tan üniversite öğrenimi için Eskişehir'e gelen 24 yaşındaki Çiftçi, 2014 yılında kaligrafiye ilgi duymaya başladı.

Bu sanata dair çalışmalar yapan Çiftçi, geri dönüşümün önemine dikkati çekmek ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi"ne destek olmak amacıyla teneke içecek kutusu, bambu çubuğu, bant gibi malzemelerden kendi çalışmalarında kullanmak üzere kaligrafi kalemleri üretmeye başladı.

Ürettiği kalemlere ilgi duyulmasıyla bu konuda eğitimler de vermeye başlayan Çiftçi, bir aydır haftanın belli günleri çeşitli sanat galerilerinde katılımcılara kalem yapımı ile kaligrafi sanatını öğretiyor.

"Sonraki kuşaklara karşı sorumluluğumuz var"

Memduh Cem Çiftçi, kaligrafiyi hayatının merkezine koyduğunu söyledi.

Harflere ait her şeyi sevdiğini anlatan Çiftçi, "Genelde atık içecek tenekesi, bambu çubuk ve bant gibi malzemelerden estetik görünümlü kalemler ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Ben ağırlıklı düz uçlu kalemlerle çalışıyorum. 2-3 yıldır da 'cola pen'leri (kaligrafi kalemleri) üretiyorum. Küresel ısınma ve çevre kirliliği, yaşadığımız çağda çok önemli problemler. Ne kadar atığı geri dönüştürebilirsek o kadar kar ederiz. Sonraki kuşaklara karşı sorumluluğumuz var. Bunu yerine getirebilmek için atıkları değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Kalem yapımına ilişkin bilgi veren Çiftçi, şunları söyledi:

"Tenekeyi ağzından kestikten sonra düz bir zemin elde ediyoruz. Bu zemini hazır şablonumuz yardımıyla tekrar kesiyoruz. Kestiğimiz şablonu katlayarak sapına yapıştırıyoruz. Tekrardan keserek ucuna kavis veriyoruz. Böylece kalem tamamlanmış oluyor. Yazdığımız yazılar ince ve kalın hamlelerle ortaya çıkıyor. Kalemi dik tuttuğumuzda ince, yatay tuttuğumuzda ise kalın hamleler elde ediyoruz. Böylelikle yazımızda ritim oluşturabiliyoruz. Gelecekte italik ve gotik tarzlarda da kaligrafi eğitimleri vermeyi istiyorum."

Eğitime katılan 55 yaşındaki Hülya Avdan da geri dönüşüm ile sürdürülebilirliği önemsediğini belirtti.

Kaligrafi ve geri dönüşümün bir arada olduğu atölyeye ilgi duyduğunu anlatan Avdan, "Sürdürülebilirlik ve çevreyle ilgili diğer etkinlikleri de takip ediyorum ve katılmak istiyorum." dedi.

Grafik sanatlarını sevdiğini ifade eden 35 yaşındaki Özge Karaşoğlu ise atıkları değerlendirerek, doğadaki tahribat üzerinde onarıcı müdahaleler yapılması gerektiğini kaydetti.

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