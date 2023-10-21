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Güncel
İHA 21.10.2023 11:05

Bartın'da Şehidin kabri 54 yıl sonra taşındı

Bartın'da bulunan Şehit Piyade Er Tacet Aslantürk'ün mezarı, 54 yıl sonra düzenlenen askeri törenle yeni yerine taşındı.

Bartın'da Şehidin kabri 54 yıl sonra taşındı
[Fotograf: İHA]

Bartın'ın Kozcağız beldesi Bakioğlu köyündeki mezarlıkta gömülü bulunan ve 1969 yılında şehit olduğu öğrenilen Piyade Er Tacet Aslantürk'ün mezarı, köyde yeni yapılan mezarlık alanına düzenlenen törenle nakledildi.

Şehidin bulunduğu köy mezarlığının, yeni yapılan baraj nedeniyle sular altında kalacak olması nedeniyle naaşın taşındığı öğrenildi. Bartın Valisi Nurtaç Arslan, askeri erkan ve şehit yakınlarının da katıldığı tören öncesinde, şehidin mezarı kazılarak naaşı, tabuta alındı.

Türk bayrağına sarılan tabut, omuzlarda yeni köy mezarlığına götürüldü. Yapılan dualarla şehit er Aslantürk'ün cenazesi, yeniden defnedildi. 

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