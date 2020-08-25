Üniversite öğrencisi Halime eğitim masraflarını karşılamak için ailesiyle yaylada çalışıyor

Üniversite öğrencisi Halime eğitim masraflarını karşılamak için ailesiyle yaylada çalışıyor

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli sel bölgesinde incelemelerde bulundu

Üzerlerinde tabanca ile bir miktar uyuşturucu ele geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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