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Eskişehir'de polisin "dur" ihtarına uymayan 3 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Eskişehir'de polisin "dur" ihtarına uymayan 3 şüpheli, kısa süreli kovalamacanın ardından yakalandı.
Hoşnudiye Mahallesi Kızılcıklı Mahmut Pehlivan Caddesi'nde görevini sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi ekipleri, yolda yürüyen 3 kişiyi, şüphe üzerine durdurmak istedi.
Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan zanlılar, kısa süreli kovalamacanın ardından gözaltına alındı.
Üzerlerinde tabanca ile bir miktar uyuşturucu ele geçirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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