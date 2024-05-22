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Güncel
AA 22.05.2024 19:36

Eskişehir'de kuvvetli sağanak ve dolu etkili oldu

Eskişehir'de kuvvetli sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

Eskişehir'de kuvvetli sağanak ve dolu etkili oldu

Dolu ve gök gürültülü sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, yayalar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Yağmura hazırlıksız yakalanan kent sakinleri, sığınacak yer aradı. Bazı vatandaşlar ise şemsiyeleriyle yağmurdan korunmaya çalıştı. Sürücüler sağanak nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti, trafikte aksamalar yaşandı.

Yağış nedeniyle tramvay seferlerinde zaman zaman aksamalar meydana geldi.

Trafik polisleri seyir halindeki araç sahiplerini dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Ekipler, yaşanan aksaklıkların giderilmesi için kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor.

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Eskişehir Yağış Sağanak
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