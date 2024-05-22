Çok Bulutlu 23.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 22.05.2024 19:24

Düzce'de antik kentteki kazı çalışmaları sürüyor

Düzce'nin Konuralp bölgesindeki Prusias Ad Hypium Antik Kenti'nde kazı çalışmaları devam ediyor.

Düzce'de antik kentteki kazı çalışmaları sürüyor

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, antik kentte 4 yıldır kazı çalışmaları yürütülüyor.

Çalışmalar kapsamında antik kentin toprak altında kalan yüzde 85'lik kısmı ortaya çıkarıldı, Apollon heykeli başı, Medusa başı ve Büyük İskender başı ile aslanlı mozaik gibi önemli bulgulara rastlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Okan Kaltu, kazı çalışmalarına önem verdiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Burası Düzce'nin bütün tarihinin başlangıç noktası. 2020 yılından beri Düzce Belediyesinin bilfiil katkılarıyla kazılar devam ediyor. Antik tiyatronun yüzde 85'inden fazlasının kazısı bitmiş durumda. Kazılar hızlı bir şekilde ilerliyor."

Kazıların akabinde antik tiyatronun restore edileceğini aktaran Kaltu, bu konuda Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile görüşmelerinin sürdüğünü kaydetti.

Kaltu, Konuralp'in tanıtımı noktasında da çalışmalar yürüttüklerini anlatarak, ortaya çıkan eserlerin sergileneceği yeni bir müze binası kazandırmak üzere proje hazırlıklarının devam ettiğini belirtti.

Kazılarda ortaya çıkarılan önemli bulguların bölgeye ilgiyi artırdığına işaret eden Kaltu, "Bu talebi karşılamak için bir yatırımcı, otel inşaatına başladı. Otel, mimari olarak burayı yansıtıyor." ifadesini kullandı.

ETİKETLER
Düzce Antik Kent
Sıradaki Haber
Rize’de ‘silah kaçakçılığı ve ticareti’ operasyonu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:50
Yunanistan'da Yeni Sol Partisi hükümetin Filistin'i tanımasını istedi
19:28
İngiltere'de erken seçim kararı
19:24
Emine Erdoğan'dan, 'Türk Mutfağı Haftası'na ilişkin paylaşım
19:19
Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi, Ayasofya'nın zengin tarihine ışık tutuyor
19:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
19:05
Çelik: Uluslararası Ceza Mahkemesinin Netanyahu'ya ilişkin talebi umarız karara dönüşür
Tokat'ın lezzetleri Türk Mutfağı Haftası'nda tanıtıldı
Tokat'ın lezzetleri Türk Mutfağı Haftası'nda tanıtıldı
FOTO FOKUS
Kredi kartlarına parmak izi özelliği geliyor
Kredi kartlarına parmak izi özelliği geliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ