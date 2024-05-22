Düzce'de antik kentteki kazı çalışmaları sürüyor

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, antik kentte 4 yıldır kazı çalışmaları yürütülüyor.

Çalışmalar kapsamında antik kentin toprak altında kalan yüzde 85'lik kısmı ortaya çıkarıldı, Apollon heykeli başı, Medusa başı ve Büyük İskender başı ile aslanlı mozaik gibi önemli bulgulara rastlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Okan Kaltu, kazı çalışmalarına önem verdiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Burası Düzce'nin bütün tarihinin başlangıç noktası. 2020 yılından beri Düzce Belediyesinin bilfiil katkılarıyla kazılar devam ediyor. Antik tiyatronun yüzde 85'inden fazlasının kazısı bitmiş durumda. Kazılar hızlı bir şekilde ilerliyor."

Kazıların akabinde antik tiyatronun restore edileceğini aktaran Kaltu, bu konuda Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile görüşmelerinin sürdüğünü kaydetti.

Kaltu, Konuralp'in tanıtımı noktasında da çalışmalar yürüttüklerini anlatarak, ortaya çıkan eserlerin sergileneceği yeni bir müze binası kazandırmak üzere proje hazırlıklarının devam ettiğini belirtti.

Kazılarda ortaya çıkarılan önemli bulguların bölgeye ilgiyi artırdığına işaret eden Kaltu, "Bu talebi karşılamak için bir yatırımcı, otel inşaatına başladı. Otel, mimari olarak burayı yansıtıyor." ifadesini kullandı.