Çok Bulutlu 23.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 22.05.2024 18:42

Yüksekova’da geleceğin meslekleri tiyatro oyunu ile tanıtıldı

Hakkari Üniversitesi öğrencileri, "Geleceğin Teknoloji Yıldızları Yetişiyor" adlı tiyatro oyununu Yüksekova'da sahneledi.

Yüksekova’da geleceğin meslekleri tiyatro oyunu ile tanıtıldı

İmam Hatip Ortaokulu konferans salonundaki etkinlikte öğretmen ve öğrencilerden oluşan 15 kişilik ekip, gelecekteki meslekleri drama ve tiyatro yoluyla öğrencilere tanıttı.

Programda konuşan Kaymakam Ömer Çimşit, Avrupa Birliği projelerinin çok önemli olduğunu söyledi.

Hakkari'de uygulanan "Geleceğin Teknoloji Yıldızları Yetişiyor" projesinin kendileri için önemli olduğunu belirten Çimşit, şunları kaydetti:

"Projenin Hakkari ayağı İl Özel İdaresi tarafından yürütülüyor. Milli Eğitim Müdürlüğünün destek ve katkılarıyla uygulanıyor. İlçemizde de Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde geleceğin teknoloji yıldızları yetişiyor kursumuz var. Hem öğrencilerimize hem de mezunlarımıza yönelik kurslarımız devam ediyor. İnşallah bu kurslarımızın devamını getirebiliriz. Çok önemli ve anlamlı bir proje. Bugün de bu proje kapsamında tiyatro ekibimiz gerçekten çok güzel bir sunum yaptılar. Hem güldürdüler hem eğlendirdiler. Klasik tiyatronun ötesinde eğitici, öğretici, geleceğe dair çok güzel dolu dolu mesajlar vererek geleceğin mesleklerini bize aktarmaya çalıştılar. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Atael, Milli Eğitim Şube Müdürü İskender Akdoğan ve öğrenciler katıldı.

ETİKETLER
Hakkari Tiyatro
Sıradaki Haber
Kütahya’da meslek liseleri fuarda tanıtılıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:50
Yunanistan'da Yeni Sol Partisi hükümetin Filistin'i tanımasını istedi
19:28
İngiltere'de erken seçim kararı
19:24
Emine Erdoğan'dan, 'Türk Mutfağı Haftası'na ilişkin paylaşım
19:19
Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi, Ayasofya'nın zengin tarihine ışık tutuyor
19:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
19:05
Çelik: Uluslararası Ceza Mahkemesinin Netanyahu'ya ilişkin talebi umarız karara dönüşür
Tokat'ın lezzetleri Türk Mutfağı Haftası'nda tanıtıldı
Tokat'ın lezzetleri Türk Mutfağı Haftası'nda tanıtıldı
FOTO FOKUS
Kredi kartlarına parmak izi özelliği geliyor
Kredi kartlarına parmak izi özelliği geliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ