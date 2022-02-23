Haber Giriş: 23 Şubat 2022 Çarşamba 10:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir’de kumar operasyonu: 2 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Eskişehir’de polis ekipleri tarafından düzenlenen tombala operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir’de polis ekipleri tarafından düzenlenen tombala operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından İstiklal Mahallesi’nde bulunan bir adrese operasyon düzenlendi.
Kumar ve tombala faaliyetlerini önleme çalışmaları kapsamında yapılan operasyon sonucunda belirlenen adreste; 3 adet tombala makinası, 4 adet televizyon, çok sayıda çekiliş topları ve tombala kartı ele geçirildi.
Ayrıca kumar oynanması için yer ve imkân sağladığı belirlenen M.M. ve P.H. adlı 2 şüpheli de gözaltına alındı.
Etiketler: Eskişehir Kumar Polis Emniyet Genel Müdürlüğü
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