Eskişehir'de konut satışı yaklaşık yarı yarıya azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan verilere göre; Eskişehir'de 2023 Haziran ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 44,6 oranında azaldı.



TÜİK’ten edinilen bilgiye göre, Eskişehir genelinde konut satışları 2023 Haziran ayında, 2022 Haziran ayına göre yüzde 44,6 oranında azalarak bin 283 adet oldu.



Eskişehir'de konut satışlarında 2023 Haziran ayında konutların 383 adedi ilk defa, 900 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.



Eskişehir'de satışı yapılan bin 283 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 60,3 oranında azalarak 366 adet, diğer satışlar ise yüzde 34,2 oranında azalarak 917 adet olarak gerçekleşti. Eskişehir'de ipotekli satış yapılan 366 konutun 122 adedi ilk satış, 244 adedi ise ikinci el satış oldu. Türkiye genelinde konut satışları 2023 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44,4 azalarak 83 bin 636 oldu.