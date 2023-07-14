Açık 35ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 14.07.2023 14:52

Erzurumlu gençler 15 Temmuz yürüyüşünde 500 metrelik Türk bayrağı taşıdı

Erzurum'da gençler, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında 500 metrelik dev Türk bayrağıyla doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Erzurumlu gençler 15 Temmuz yürüyüşünde 500 metrelik Türk bayrağı taşıdı

Etkinlikler kapsamında, Palandöken Kaymakamlığı ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce, Abdurrahman Gazi Kent Ormanı'nda Türk bayraklı doğa yürüyüşü düzenlendi.

Ellerinde Türk bayraklarıyla bir araya gelen gençler, yürüyüş öncesi bazı 15 Temmuz şehitlerinin isminin okunmasının ardından "Burada!" diyerek karşılık verdi.

Yaklaşık 2 kilometre boyunca yürüyen gençlere, sonrasında çorba ikramında bulunuldu.

Erzurumlu gençler 15 Temmuz yürüyüşünde 500 metrelik Türk bayrağı taşıdı

Palandöken Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Gözütok, gazetecilere yaptığı açıklamada, 15 Temmuz kahramanları için düzenledikleri dev Türk bayrağı eşliğindeki yürüyüşe beklediklerinden daha fazla katılım olduğunu söyledi.

Gözütok, "Türkiye Yüzyılı'nda Türkiye'nin yüzyılı kahramanlarını anmak, gençlerin ecdadını yad etmek için bugünkü yürüyüşümüze yaklaşık 1500 kişi katıldı. Yürüyüşümüze özellikle 15 Temmuz kahramanlarımıza, şehitlerimize ve gazilerimize ithafen 'Burada!' diyerek başladık. Yürüyüşün sonunda şehit Halil Kantarcı kardeşimizin sosyal medyadan paylaşmış olduğu 'Bugün şehit olsam' cümlesini burada söyledik" diye konuştu.

Etkinliğe, Palandöken Kaymakamı Uğur Tutkan, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, diğer kurum müdürleri ve çok sayıda genç katıldı.

ETİKETLER
Erzurum
Sıradaki Haber
Manisa'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:30
İstanbul'da bazı deniz seferleri iptal edildi
15:26
Kahramanmaraş'ta orman yangını: Müdahale ediliyor
15:25
Milas-Bodrum Havalimanı yolunda yangın
15:26
Yerinde Dönüşüm projesine başvurular 17 Temmuz'da başlıyor
15:21
Putin, paralı savaşçı grubu Wagner’in hukuken var olmadığını söyledi
15:38
15 Temmuz gecesinin izleri hala köprüde
Erbil'de aşırı sıcaklar zorlu kamp koşullarında yaşayan sığınmacıları olumsuz etkiliyor
Erbil'de aşırı sıcaklar zorlu kamp koşullarında yaşayan sığınmacıları olumsuz etkiliyor
FOTO FOKUS
15 Temmuz gecesinin izleri hala köprüde
15 Temmuz gecesinin izleri hala köprüde
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ