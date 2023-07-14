Açık 35ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 14.07.2023 15:03

Kayseri'de su tankında mahsur kalan kişiyi itfaiye kurtardı

Kayseri'de temizlemek için girdiği su tankında mahsur kalan kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.

Kayseri'de su tankında mahsur kalan kişiyi itfaiye kurtardı

Kocasinan ilçesi Boğazköprü Mahallesi'nde yabancı uyruklu olduğu öğrenilen M.S., evin bahçesindeki ahırın damında bulunan su tankının içerisine girerek temizlik yapmaya başladı.

Temizlik bittikten sonra su tankından çıkamayan M.S. durumu polise bildirdi.

Olayın ardından bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil sağlık ekibi sevk edildi.

Girdiği tankın içerisinde fenalık geçirdiği görülen M.S, yaklaşık yarım saat sonra bulunduğu yerden çıkartıldı.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan M.S, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

ETİKETLER
Kayseri
Sıradaki Haber
Erzurumlu gençler 15 Temmuz yürüyüşünde 500 metrelik Türk bayrağı taşıdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:30
İstanbul'da bazı deniz seferleri iptal edildi
15:26
Kahramanmaraş'ta orman yangını: Müdahale ediliyor
15:25
Milas-Bodrum Havalimanı yolunda yangın
15:26
Yerinde Dönüşüm projesine başvurular 17 Temmuz'da başlıyor
15:21
Putin, paralı savaşçı grubu Wagner’in hukuken var olmadığını söyledi
15:38
15 Temmuz gecesinin izleri hala köprüde
Erbil'de aşırı sıcaklar zorlu kamp koşullarında yaşayan sığınmacıları olumsuz etkiliyor
Erbil'de aşırı sıcaklar zorlu kamp koşullarında yaşayan sığınmacıları olumsuz etkiliyor
FOTO FOKUS
15 Temmuz gecesinin izleri hala köprüde
15 Temmuz gecesinin izleri hala köprüde
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ