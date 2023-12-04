Eskişehir'de hava sıcaklıkları düşecek

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava tahmin raporuna göre, Eskişehir'in de yer aldığı bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Eskişehir ve Kütahya'da hava sıcaklıklarının 1 ila 3 derece, Bursa ve Bilecik'te ise 8 ila 10 derece düşmesi beklenirken, rüzgârın ise batı ve güneybatı yönlerden eseceği ön görülüyor. Öte yandan Eskişehir'de bazı ilçelerde günün en yüksek sıcaklığı 18 derece ile Sarıcakaya ile Mihalgazi'de, 17 derece ile Günyüzü'nde beklenirken, Tepebaşı ve Odunpazarı'nda ise 15 derece olması tahmin ediliyor.