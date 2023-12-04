Çok Bulutlu 11.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 04.12.2023 16:51

Eskişehir'de hava sıcaklıkları düşecek

Eskişehir'de hava sıcaklıklarının 1 ila 3 derece düşeceği bekleniyor.

Eskişehir'de hava sıcaklıkları düşecek

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava tahmin raporuna göre, Eskişehir'in de yer aldığı bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Eskişehir ve Kütahya'da hava sıcaklıklarının 1 ila 3 derece, Bursa ve Bilecik'te ise 8 ila 10 derece düşmesi beklenirken, rüzgârın ise batı ve güneybatı yönlerden eseceği ön görülüyor. Öte yandan Eskişehir'de bazı ilçelerde günün en yüksek sıcaklığı 18 derece ile Sarıcakaya ile Mihalgazi'de, 17 derece ile Günyüzü'nde beklenirken, Tepebaşı ve Odunpazarı'nda ise 15 derece olması tahmin ediliyor.

ETİKETLER
Eskişehir
Sıradaki Haber
Nevşehir Belediyesi Şehir Tiyatro ekibi, özel çocuklar için sahne aldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:38
İsrail Gazze'de 2 okulu vurdu: En az 50 kişi hayatını kaybetti
18:18
Erdoğan, Al Sani ile görüşüyor
18:00
Türkiye'den İsrail istihbaratına uyarı: Ciddi sonuçları olur
17:57
İngiltere'de eski ana muhalefet lideri Corbyn, Gazze konusunda iktidar ve muhalefeti eleştirdi
17:45
Çanakkale’de göçmen kaçakçılığı operasyonu: 10 şüpheli tutuklandı
17:34
İsrailli esirlerin yakınları "bir an önce esir takası müzakerelerine dönülmesini" istiyor
İsrail'in şiddetli saldırılarına maruz kalan Gazzeliler, güvenli bölgelere göç etti
İsrail'in şiddetli saldırılarına maruz kalan Gazzeliler, güvenli bölgelere göç etti
FOTO FOKUS
İsrail Gazze'ye top atışlarıyla da saldırıyor
İsrail Gazze'ye top atışlarıyla da saldırıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ