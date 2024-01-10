Eskişehir'de geliştirilen bor katkılı çevreci lityum iyon pil, seri üretime hazır

TÜBİTAK 1512 Girişimcilik Destek Programı'ndan faydalanan Koçak, Eskişehir AR-GE ve İnovasyon Kuluçka Merkezi'nde 2021'de 200 bin lira destekle lityum iyon pil üretmek için Tayko Pil Üretim AŞ'yi kurdu.

Koçak, otomobillerin uzaktan kumandasında, oyuncuklarda, basküllerde, bilgisayarda kullanılmak üzeri bor elementi ve sodyum karboksimetil selülozuyla geliştirdiği 3 voltluk CR-2032 sınıfı küçük lityum iyon pilin prototipini üretti.

Geliştirdiği bor katkılı çevreci pil ile birçok yarışmada dereceler elde eden Koçak, günlük 500 pil üretme kapasitesine ulaştı. Koçak, yatırımcılarla görüşüp, daha hızlı ve yüksek kapasitelerde pil üretme hedefiyle, Eskişehir Teknik Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü Laboratuvarı'nda çalışmalarını sürdürüyor.

Yerli pilin üreticisi Dr. Tayfun Koçak, ESTÜ bünyesine katılan Anadolu Üniversitesi Malzeme Mühendisliği Bölümünden 2012'de mezun olduğunu, 2013'te lityum iyon piller üzerine yüksek lisansa başladığını söyledi.

İsveç Uppsala Üniversitesi ve Almanya'daki bazı laboratuvarlarda araştırmacı olarak çalıştığını aktaran Koçak, şöyle devam etti:

"2017'de lityum iyon piller üzerine uzmanlaşmak için Çin Halk Cumhuriyeti'nin bursu ile Nanjing Havacılık ve Uzay Bilimleri Üniversitesinde lityum iyon piller üzerine doktoramı tamamladım. Türkiye'ye gelerek 2021 yılında BiGG'den faydalanıp şirketimi kurdum. Şirketimizde, 3 voltluk CR-2032 sınıfı küçük lityum iyon piller üretiyoruz. Otomobillerin uzaktan kumandasında, oyuncuklarda, basküllerde, bilgisayarlarda kullanılabiliyor. Pilimizin Avrupa Patent Ofisinden elektronik iletkenlik üzerine patenti var. 2022 yılında ise bor elementi içeren nano seviye yüzey kaplaması üzerine TÜRKPATENT'e de başvurumuzu yaptık. Yakın zamanda tamamlanacağını düşünüyoruz."

Koçak, Türkiye'de aktif 2 lityum iyon pil üreticisinin bulunduğuna değinerek, "Kayseri'deki ASPİLSAN 'kalem pil' sınıfı silindirik 18650 piller üretiyorlar. Ankara'da kurulan Pomega-Kontrolmatik firması ise prizmatik pil grubu üretiyor. Daha çok şebeke tipi enerji depolama ve büyük taşıma araçlarında kullanılan bir pil türü. Bizim ürünümüz olan CR-2032 sınıfı pili ise Türkiye'de üreten yok." diye konuştu.

"Benzerlerinden uzun ömürlü, çevre dostu yerli pil ürettik"

Pil üreticilerinin genellikle poliviniliden florür bağlayıcı ve toksik olan NVP kimyasalı kullanılmak zorunda olduğunu aktaran Koçak, şöyle devam etti:

"Biz bunun yerine Türkiye'de üretilen çevreci, organik bir bağlayıcı olan ve doğadan elde edilen sodyum karboksimetil selülozu kullanıyoruz. Daha ucuz, daha az karbondioksit emisyonu ve insan sağlığına zararlı değil. Bor elementini ise pil yapımında kullanılan katot tozunun kristal yapısına ekleyerek ömrünü yüzde 10 uzattık. Bordan ürettiğimiz malzemenin üzerini seramik malzeme ile kaplayıp pilin ömrünü bağımsız olarak yüzde 10 uzattık. Sonuç olarak, benzerlerinden uzun ömürlü, çevre dostu yerli bir pil ürettik. Seri üretim aşamasına geldik. Günde 500 adede kadar pil üretebiliriz. Yatırımcılarla görüşüp daha hızlı ve yıllık 5 milyon pil üretimi yapmayı planlıyoruz. Prototip ürün hazır, seri üretim aşamasına geldik. TÜBİTAK 1512 desteğiyle AR-GE faaliyetlerimizi tamamladık, yatırımcıların gelmesiyle yüksek üretim kapasitelerine geçilecek."

Dr. Tayfun Koçak, ürettikleri pili, denemeleri için ücretsiz olarak distribütörlerine gönderdiklerini bildirdi.

Daha büyük pillerin üretimini de amaçladıklarını dile getiren Koçak, "Dünyadaki diğer ham madde üreticileriyle, kendi geliştirdiğimiz daha büyük pilleri üretmeyi hedefliyoruz. 5 yıl Çin'de yaşadım, lityum batarya ve ham madde üreticilerini çok yakından takip ediyorum. 300 bin dolarlık bir yatırıma ihtiyacımız var. Bu yatırım karşılığında gelecek kişilere şirketimizin hisselerinden pay vereceğiz." ifadesini kullandı.

Koçak, ürettikleri uzun ömürlü ve çevre dostu bor katkılı lityum iyon pil projesiyle Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen 2022 Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması'nda, Elektrik Dağıtım Şirketleri Yarışması'nda ve 2022 Anadolu Üniversiteler Birliği Yarışması'nda birincilik, İstanbul Teknik Üniversitesi 2022 Big Bang Startup Challenge'da ve 2023 Girişimci İş Adamları Vakfı Ödülleri'nde ikincilik elde ettiklerini sözlerine ekledi.