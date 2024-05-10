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Güncel
AA 10.05.2024 10:37

Eskişehir'de firari FETÖ hükümlüsü eski emniyet müdürü yakalandı

Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski 1. sınıf emniyet müdürü, yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Eskişehir'de firari FETÖ hükümlüsü eski emniyet müdürü yakalandı
[Fotograf: AA]

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince aranan kişilere yönelik özel ekip oluşturuldu.

İl genelinde çalışma yürüten ekipler, FETÖ üyesi olduğu gerekçesiyle yargılandığı davada hakkında verilen mahkumiyet kararı kesinleşen eski 1. sınıf emniyet müdürü Mustafa O'nun, oğluna ait avukatlık bürosunda saklandığını belirledi.

Daha önce Eskişehir İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak da görev yapan, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından meslekten ihraç edilen ve yargılandığı davada 6 yıl 10 ay 15 gün hapse mahkum edilen Mustafa O, polis ekiplerince oğlunun avukatlık ofisine düzenlenen operasyonda yakalandı.

Büroda küçük bir odada yakalanan firari hükümlü, adliyedeki işlemleri sonrası cezaevine gönderildi.

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