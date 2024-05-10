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Güncel
AA 10.05.2024 10:35

Ardahan'da "Karayolu Trafik Güvenliği Haftası" etkinlikleri yapıldı

Ardahan'da Vali Hayrettin Çiçek ve il protokolünün katılımıyla "Karayolu Trafik Güvenliği Haftası" etkinlikleri yapıldı.

Ardahan'da "Karayolu Trafik Güvenliği Haftası" etkinlikleri yapıldı
[Fotograf: AA]

Ardahan'da "Karayolu Trafik Güvenliği Haftası" kapsamında Vali Hayrettin Çiçek ve il protokolü, Atatürk Caddesi üzerinde öğrencilerle yol kontrolü yaparak vatandaşlara trafik güvenliği konusunda bilgilendirme yaptı, hediyeler dağıttı.

Ardahan Üniversitesi Teknik Bilimleri Meslek Yüksekokulu'nda öğrenim gören bir grup öğrenci, "Topluma hizmet uygulamaları dersi" kapsamında, Kongre Caddesi'ndeki Bankalar Kavşağı'na geldi.

Ardahan'da "Karayolu Trafik Güvenliği Haftası" etkinlikleri yapıldı

Yayaların trafikte uyması gereken kurallar anlatıldı

Öğrenciler, burada başta emniyet kemeri olmak üzere sürücü ve yayaların trafikte uyması gereken kuralların yazılı olduğu dövizlerle trafik güvenliğinin önemini anlattı.

Trafik polisleri de sürücü ve yayalara trafik kurallarını anlatan çeşitli broşürler dağıttı.

İl genelindeki ortaokul öğrencilerinden 25'ine "okul geçit görevlisi" kimlik kartı verildi.

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