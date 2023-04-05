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Güncel
AA 05.04.2023 15:08

Eskişehir'de felçli hasta, damar düzeltme ameliyatıyla sağlığına kavuştu

Eskişehir'de beynine pıhtı atma nedeniyle vücudun sağ yarısında güçsüzlük ve dengesiz yürümenin yanı sıra birçok şikayeti bulunan hasta, damar düzeltme cerrahisiyle tedavi edildi.

Eskişehir'de felçli hasta, damar düzeltme ameliyatıyla sağlığına kavuştu

Eskişehir Şehir Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, 3 sene önce beynine pıhtı atma nedeniyle vücudun sağ yarısında güçsüzlük, dengesiz yürüme, dirençli baş dönmesi, unutkanlık, konuşma bozukluğu ve tansiyon şikayetleri başlayan ve birçok tedavi deneyen 65 yaşında erkek hasta, kan sulandırıcı ilaçlara rağmen şikayetlerinde düzelme olmayınca Eskişehir Şehir Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahi Kliniğine başvurdu.

Beyin Cerrahi Uzmanı Op.Dr. Mehmet Beşir Sürme tarafından yapılan tetkik ve muayenelerde şah damarını yüzde 90 tıkayan bir plak ve beyin arka bölgesini besleyen damarda ileri bükülmeye bağlı kan akımında azalma olduğu izlenmesi üzerine ameliyat önerildi.

Aynı seansta hastanın hem şah damarındaki plak çıkarılıp damar onarıldı hem de diğer damardaki bükülme düzeltilerek beyne giden kan akımının artması sağlandı. Yaklaşık 6 saat süren bu ameliyat sorunsuz bir şekilde tamamlandı.

Hastanın konuşma ve yürüme bozukluğunda kısmen düzelme oldu

Ameliyat sonrası 3. günde yürütülen hastanın konuşma ve yürüme bozukluğunda kısmen düzelme olduğu, baş dönmelerinin tamamen geçtiği ve sağ tarafındaki güçsüzlüğün düzeldiği görüldü. Hasta, ameliyat sonrası 5. günde taburcu edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Op.Dr. Mehmet Beşir Sürme, dirençli baş dönmeleri, konuşma ve yürüme bozukluğu, ellerde titreme, parkinson, demans, epilepsi ve hipertansiyon gibi hastalıkların nedeninin damardaki tıkanıklık ve ileri derecede bükülmeler olabileceğini belirtti.

Hastaların bu yönüyle araştırılmalarında fayda olduğu vurgulayan Sürme, "Vertebral arter düzeltme cerrahisinin Eskişehir'de ilk kez yapıldı" ifadesini kullandı.

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