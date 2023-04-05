Elazığlı 80 yaşındaki kadın emekli maaşını depremzedelere bağışladı

Akpınar Mahallesi'nde yaşayan Ülger, yetkililerin çekip kendisine teslim ettiği maaşını depremlerden etkilenen Malatya'daki afetzedelere bağışlamak için Türk Kızılay Elazığ Şubesi'ne başvurdu.

Bir aylık emekli maaşını Malatya'daki depremzedelere bağışlayan Ülger, bu para ile afetzedelere ekmek alınmasını istedi.

Deprem bölgesindekilere sürekli dua ettiğini dile getiren Ülger, "Buraya yardım etmek için geldim. Bu para az ama bu kadar var" dedi.

Türk Kızılay Elazığ Şube Başkanı Rahman Kızılkaya da Nazire Ülger'in bu duyarlılığı karşısında duygulandıklarını söyledi.

Kızılkaya, şöyle konuştu:

"Bugün Nazire teyzemiz çektiği maaşının ekmek ya da un alınarak deprem bölgesine gönderilmesini istedi. Teyzemizi şubemize getirdik. Kendisine teşekkür ettik. Bu güzel düşüncesinden dolayı Allah razı olsun. Perşembe günü deprem bölgesine göndereceğimiz yardımlarla Nazire teyzemizin bağışını da Malatya'ya göndereceğiz."