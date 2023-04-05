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Güncel
İHA 05.04.2023 14:33

Elazığ’da çiftçilere yüzde 75 hibeli fasulye tohumu dağıtıldı

Elazığ'da "Kuru Fasulye Ekiyorum Toprağımı Zenginleştiriyorum Projesi" çerçevesinde çiftçilere Yüzde 75 hibeli fasulye dağıtıldı.

Elazığ’da çiftçilere yüzde 75 hibeli fasulye tohumu dağıtıldı
[Fotograf: İHA]

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenen Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi çerçevesinde İl Müdürlüğümüzce hazırlanan "Kuru Fasulye Ekiyorum Toprağımı Zenginleştiriyorum Projesi" çerçevesinde çiftçilere fasulye tohumu dağıtımı, İl Müdürü Ali Kılıç’ın katılımıyla yapıldı.

Yüzde 75 hibeli fasulye tohumuna 210 çiftçinin müracaat ettiğini ifade eden Kılıç, ''Proje şartlarını taşıyan üreticilerimize, kişi başına en az 25 kilogram en fazla 100 kilogram sertifikalı Dermason çeşidi kuru fasulye tohumu dağıtılacaktır. Tohumluk maliyetinin yüzde 75’ i Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından desteklenecek, yüzde 25’ i ise çiftçilerimiz tarafından karşılanacaktır” dedi. 

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Elazığ Tarım Üretimi Tarım ve Orman Bakanlığı
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