Haber Giriş: 31 Ağustos 2021 Salı 03:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de durağa ve tramvaya çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Eskişehir'de kontrolden çıkan otomobilin durağa ve tramvaya çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Uluönder Mahallesi'nde seyreden Gökhan Uğur idaresindeki 26 AN 482 plakalı otomobil, Yunus Emre Devlet Hastanesi civarında kontrolden çıkarak tramvay durağına çarptı.
Araç, durakta bulunan tramvaya da çarparak durabildi.
Kazada yaralanan sürücü Uğur, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Etiketler: Eskişehir Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Dar gelirli aileler "Genç Çiftçi Projesi" sayesinde köylerinde kaldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz