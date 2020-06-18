Genel kolluk kuvvetlerine yardımcı ve silahlı bir kolluk kuvveti olan çarşı ve mahalle bekçilerinin atama ve adaylık süreçleri, özlük hakları, görev ve yetki sorumlulukları hakkında bilgilendirilmeleri amacıyla hizmet içi eğitim verildi.

Çarşı ve mahalle bekçilerine yönelik geliştirme eğitimi kapsamında Eskişehir Emniyet Müdürlüğü konferans salonunda sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uyularak gerçekleştirilen eğitime 297 personel katıldı.

Eğitim kapsamında çarşı ve mahalle bekçilerine, insan hakları, halkla ilişkiler, etkili iletişim ve iletişim teknikleri, durdurma ve kimlik sorma, üst ve araç arama, yakalama ve kontrol yetkisi, yakalama ve muhafaza altına alma, zor kullanma, silah kullanma, suça el koyma, kişisel güvenlik, disiplin mevzuatı, yaya ve motorlu devriye esasları ve örnek olayların incelenmesi konularında, branşlarında uzman rütbeli personeller tarafından teorik ve uygulamalı olarak dersler verildi.

Müdürlük binasında üç gün sürecek eğitimlerin yıl boyunca aralıklarla devam edeceği öğrenildi.