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Sivas'ta otomobil üst geçidin ayağına çarptı: 1 ölü
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ta üst geçidin ayağına çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Ramazan Burak Doğan (29) yönetimindeki 58 BN 893 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan kara yolu Kılavuz Kavşağı yakınlarında kontrolden çıkarak üst geçidin ayağına çarptı.
Ağır yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Sivas Numune Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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