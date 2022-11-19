İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce 7 bin 649 kişinin genel bilgi toplama (GBT) sorgulamasının yapıldığı uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 15 kişi yakalandı. 6 kişinin ise yoklama kaçağı olduğu belirlendi.

88 umuma açık yerin denetlendiği uygulamada, 16 işletmeye adli ve idari işlem yapıldı.

Kontrol edilen 648 araç arasında 36 sürücüye 34 bin 43 lira cezai işlem uygulandı.