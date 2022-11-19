Tatvan Devlet Hastanesi Acil Servisinde önceki gün bir kedinin kullanamadığı ayağını sabitleyip pansumanını yapan sağlık çalışanları, Tatvan Belediyesi bünyesindeki Sokak Hayvanları Kısırlaştırma ve Rehabilitasyon Merkezi görevlilerine haber verdi.

Belediyede görevli veteriner hekimler, merkeze götürdükleri kedinin sağlık kontrollerini ve aşılarını yaptıktan sonra aldıkları yere bıraktı.

Van Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanlığı da kedinin tedavisi için Bitlis temsilcisi Rehber Altıntaş ile odaya kayıtlı veteriner hekim Dilan Hisar Ölper'i görevlendirdi.

Tatvan Devlet Hastanesi acil servisi önünden alınan kediyi ilçe merkezindeki özel bir kliniğe götüren Altıntaş, kontrollerde kedinin iki tırnak kaybının olduğunu ve bir tırnağında da kırık oluştuğu tespit etti.

Altıntaş, "Röntgen sonucunda kedimizin bir tırnağının kırıklar sonrası yanlış kaynadığını tespit ettik. Bu durumun çok eskiden yaşandığını gördük. Yarası şu an yok ve genel durumu iyi. Dün Tatvan Belediyesi bünyesindeki veteriner arkadaşlar tarafından da gerekli aşılaması yapılmıştı. Biz de bugün müdahalemizi yaptık ve gerekli tedavi sonrası tekrar aynı yerine bırakacağız." dedi.