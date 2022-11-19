Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi 09:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Giresunspor lige verilen arayı iki kamp dönemiyle geçirecek
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bitexen Giresunspor, Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada Giresun ve Antalya'da kamp yapacak.
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, sezonun 14. haftasında deplasmanda oynanan Fenerbahçe karşılaşmasının ardından 10 gün izin verilen oyuncuların, 24 Kasım'da Giresun'da toplanacağı ve çalışmalara başlayacakları belirtildi.
Açıklamada, yeşil-beyazlıların ikinci etap kampı için Antalya'yı seçtiğine işaret edilerek, "Takımımız, 1 Aralık Perşembe günü Antalya’da 15 günlük hazırlık kampına girecek." ifadesi kullanıldı.
Etiketler: Giresun Giresunspor
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