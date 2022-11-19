Tekmeli boks olarak da bilinen Kick Boks sporunda 022 yılı içerisinde uluslararası ve ulusal müsabakalarda derece yapan sporcular, antrenörleri ve Kick Boks Malatya İl Temsilcisi Hasan Basri Karakuş, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Murat İrteni ile beraber Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan'ı ziyaret ettiler.

Müdür Kayhan, Kick Boks branşında bu yıl ulusal ve uluslar arası başarıdan dolayı gurur duyduklarını ancak 2023’de bu başarının daha da arttırılmasını beklediklerini bildirdi.

Kayhan, “Kick Boks branşında ilimizde altı turnuva, iki il seçmesi gerçekleşti Türkiye ve Dünya Şampiyonasında çok başarılı bir yılı geri de bıraktık. Bu yıl içerisinde 7 altın, 4 gümüş, 21 bronz olmak üzere toplamda 32 madalya ile dolu dolu geçti. Bu başarıda emeği geçen herkesi antrenörlerimiz, kulüplerimiz, sporcularımızın ailelerini tebrik ediyorum. Umarım önümüzdeki yıl 2023 içerisinde de daha çok madalya ile yine nice şampiyonlar çıkaracağımız bir yıl olur. Sporcularımızın tebrik ediyor, başarılar diliyorum’’ dedi.

Kick Boks Malatya İl Temsilcisi Hasan Basri Karakuş da 2022 yılında toplam 32 madalya kazanıldığını yineleyerek, 2023’de ise madalya sayısının arttırmak için daha yoğun çalışacaklarını ifade etti.