Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi 09:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
M.K. yönetimindeki 38 ABU 477 plakalı otomobil, Yeniyapan köyü yakınlarında devrildi.
Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan A.K. ve C.K. yaralandı.
Ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan A.K, buradaki ilk müdahalesinin ardından Sivas'a sevk edildi.
Etiketler: Sivas
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