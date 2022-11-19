Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi 03:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 3 yaralı
[Fotograf: AA]
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
Eren Demir yönetimindeki otomobil, İstasyon Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda Gökhan Yörükoğlu idaresindeki motosikletle çarpıştı.
Kazada, sürücülerle motosiklette yolcu olarak bulunan Zafer Barış Güçlü yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Etiketler: Manisa Trafik Kazası
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