Alınan bilgiye göre, Bilecik merkez Bahçelievler Mahallesi Necmettin Şener Caddesi'nde seyir halindeki Mehmet C.B. yönetimindeki 11 AAU 661 plakalı otomobil ile Necib H.B'nin kullandığı 26 AED 837 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosiklet sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, otomobil sürücüsünün alkollü olduğu belirlendi.