Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi 09:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da bariyerlere çarpan otomobildeki 3 kişi yaralandı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Esat Paçal idaresindeki 20 EP 090 plakalı otomobil, Seydişehir-Antalya kara yolunun 19. kilometresinde, kaçış rampasındaki bariyerlere çarptı.
Kazada, sürücü ve eşi Dilber Paçal ile Cuma Paçal yaralandı. Yaralılar, ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Konya Trafik Kazası
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