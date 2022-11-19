Haber Giriş: 19 Kasım 2022 Cumartesi 09:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sinop'ta bir kilogram kubar esrar ele geçirildi
Sinop'ta, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda bir kilogram kubar esrar ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Gerze ilçesinde uyuşturucu ticaretiyle uğraştığı belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Adresi tespit edilen zanlının evindeki aramada, bir kilogram kubar esrar ve 2 tabanca ele geçirildi.
Şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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