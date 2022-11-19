İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Gerze ilçesinde uyuşturucu ticaretiyle uğraştığı belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Adresi tespit edilen zanlının evindeki aramada, bir kilogram kubar esrar ve 2 tabanca ele geçirildi.

Şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. ​​​​​​​