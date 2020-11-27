Haber Giriş: 27 Kasım 2020 Cuma 17:20Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de 7 firari hükümlü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Eskişehir'de haklarında bazı suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 hükümlü, polisin düzenlediği operasyonda yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "yaralama, hırsızlık ve mühür bozma" suçlarından haklarında hapis cezası verilen 7 kişiyi saklandıkları evlerde gözaltına aldı.
Hükümlülerden 3'ü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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