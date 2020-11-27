Palandöken ilçesinde cuma günleri kurulan halk pazarında denetim yapan Memiş, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Pazardakilere sosyal mesafe ve hijyen uyarısı yapan Memiş, esnaftan alışveriş de yaptı.

Memiş, bir esnafın "İlk defa bir valiyi pazardan alışveriş yaparken gördüm" ifadesine gülümseyerek, sık sık pazara gittiğini ve en keyifli alışverişlerini de buradan yaptığını söyledi.

Öte yandan polis ekipleri, vatandaşların yoğun kullandığı Cumhuriyet Caddesi, Yakutiye Meydanı, Erzurum Kalesi ve Habuzbaşı Kent Meydanı'nda denetim yaptı.

Vatandaşların maskesiz dolaşmasına izin vermeyen görevliler, sosyal mesafe kuralını ihlal edenleri de uyardı.

Ayrıca, Kovid-19 testi pozitif çıkan ya da temaslı kişilerin karantina kuralına uyup uymadığı denetlendi.