Kayapınar Mahallesi yakınlarında önceki gün iki hafif ticari aracın çarpışması sonucu, 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı kazaya ilişkin gözaltına alınan sürücü Hasan V. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Fahrettin K. idaresindeki 26 AB 492 plakalı hafif ticari araç, Kayapınar Mahallesi yakınlarında Hasan V'nin kullandığı 26 UC 397 plakalı hafif ticari araçla çarpışmış, kazada, Fahrettin K. olay yerinde ölmüştü. Aynı araçta bulunan Menderes Ş., Mehmet Ali O., Ahmet D. ile Abdulkadir K. ise yaralanmıştı.

Olay yerinden kaçan hafif ticari araç sürücüsü Hasan V. Yukarıçağlan Mahallesi'nde jandarma ekiplerince yakalanmıştı.