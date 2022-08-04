Valilikten yapılan açıklamaya göre, İzmir Jandarma Komutanlığı ekipleri, 25 Temmuz - 1 Ağustos tarihleri arasında haklarında yakalama emri bulunan kişilere yönelik bazı adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyonlarda, göçmen kaçakçılığı, taksirle ölüm ve yaralama, hırsızlık, uyuşturucu madde ticareti, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla öldürme suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.