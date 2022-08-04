Haber Giriş: 4 Ağustos 2022 Perşembe 11:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmir'de 7 firari hükümlü yakalandı
İzmir'de çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 hükümlü yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İzmir Jandarma Komutanlığı ekipleri, 25 Temmuz - 1 Ağustos tarihleri arasında haklarında yakalama emri bulunan kişilere yönelik bazı adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.
Operasyonlarda, göçmen kaçakçılığı, taksirle ölüm ve yaralama, hırsızlık, uyuşturucu madde ticareti, kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle, bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla öldürme suçlarından haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi.
Etiketler: İzmir
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