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Güncel
AA 22.03.2024 10:22

Eskişehir Valisi Aksoy, iftarda down sendromlu çocuklar ve aileleriyle buluştu

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Bölümü tarafından düzenlenen iftara katıldı.

Eskişehir Valisi Aksoy, iftarda down sendromlu çocuklar ve aileleriyle buluştu
[Fotograf: AA]

Down sendromlu çocuklar ve aileleriyle bir araya gelen Aksoy, konuşmasında iftara katılanların Nevruz Bayramı ile Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü'nü kutladı.

İftar organizasyonunda emeği geçenlere teşekkür eden Aksoy, şöyle konuştu:

"+1 her zaman farkındalık yaratmamız gereken bir konu. Onlar bizim zenginliğimiz. Bu zenginliğimizi bilerek onları daha iyi anlayıp toplum içerisinde onlarla beraber neler yapabilirizi takip etmemiz gerekiyor. Bu konuda ülkemizde epey bir farkındalık yaratıldı. Bunu daha iyi noktalara taşımak için hepimize önemli görev ve sorumluluk düşüyor. Bir araya gelmek, birlikte olmak, ramazan ayı nedeniyle bu birlikteliği daha da yukarılara taşımak oldukça anlamlı."

Vali Aksoy, katılımcılarla fotoğraf çektirdi.

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