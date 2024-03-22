Ardahan Valisi Çiçek, sınırın sıfır noktasında Mehmetçikle iftar yaptı

Vali Çiçek, Çıldır ilçesindeki çeşitli ziyaret ve incelemelerinin ardından Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı bölgesinde sınırın sıfır noktasındaki Aktaş Sınır Karakolu'na geçti.

Mehmetçik ile iftar yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Çiçek, "Burada vatanın sıfır noktasında sizler nöbettesiniz. Bu önemli görevinizin farkındayız. Sınırda bu görevi yapan sizler, ailenizin bize emanetisiniz. Görüşeceğiniz anne ve babalarınıza benden selam söyleyin." dedi.

Vali Çiçek'e 25. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu da eşlik etti.