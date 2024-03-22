Puslu 2.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 22.03.2024 10:18

Ardahan Valisi Çiçek, sınırın sıfır noktasında Mehmetçikle iftar yaptı

Ardahan Valisi Hayrettin Çiçek, Gürcistan sınırındaki Aktaş Sınır Karakolu'nda görevli Mehmetçikle iftar yaptı.

Ardahan Valisi Çiçek, sınırın sıfır noktasında Mehmetçikle iftar yaptı
[Fotograf: AA]

Vali Çiçek, Çıldır ilçesindeki çeşitli ziyaret ve incelemelerinin ardından Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı bölgesinde sınırın sıfır noktasındaki Aktaş Sınır Karakolu'na geçti.

Mehmetçik ile iftar yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Çiçek, "Burada vatanın sıfır noktasında sizler nöbettesiniz. Bu önemli görevinizin farkındayız. Sınırda bu görevi yapan sizler, ailenizin bize emanetisiniz. Görüşeceğiniz anne ve babalarınıza benden selam söyleyin." dedi.

Vali Çiçek'e 25. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu da eşlik etti.

ETİKETLER
Ardahan
Sıradaki Haber
Kastamonu'da kar yağışı etkisini sürdürüyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:57
Kapasite kullanım oranı martta geriledi
10:55
Reel Kesim Güven Endeksi martta arttı
10:48
ABD, Gazze'nin kuzeyine 80 paket insani yardımı havadan indirdi
10:47
Brent petrolün varil fiyatı 85,25 dolar
10:45
Ocak ayı dış ticaret endeksleri açıklandı
10:37
Endonezya'nın Cava Adası'nda 6,1 büyüklüğünde deprem
Eskişehir'de kar yağışı
Eskişehir'de kar yağışı
FOTO FOKUS
Ankara'da sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu
Ankara'da sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ