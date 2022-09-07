ETO-TÜYAP Fuar Merkezi'nde açılan fuarda tarım ve hayvancılıkla ilgili son teknolojiler ve ekipmanlar yer alıyor.

Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, fuarın açılışında, fuarın bölge ekonomisine katkı sağladığını belirterek, organizasyonda emeği geçen paydaşlara teşekkür etti.

TÜYAP Fuarlar Yapım AŞ Genel Müdürü İlhan Ersözlü da fuara sektörle ilgili İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa başta olmak üzere birçok şehirden yaklaşık 100 firmanın katıldığını söyledi.

11 Eylül'e kadar sürecek

Ersözlü, fuara ilginin yoğun olduğunu anlatarak, şöyle konuştu:

"TÜYAP Tarım Fuarları olarak yılın ikinci yarısındaki ilk fuarımız. Önümüzdeki hafta Samsun'da tarım fuarımız var. Ekimde Bursa'da, kasımda Adana'da ve aralıkta da yılın son fuarı İstanbul'daki tarım fuarıyla Türk tarım sektörüne hizmet vermeye devam edeceğiz. Bu fuarda ticaret çok müthiş geçiyor. İlk saatlerden itibaren fuarda sergilenen traktörler, biçerdöverler, tarımsal mekanizasyon aletleri satılmaya başladı. Hatta birçok traktörün üzerinde birçok tarımsal makinenin üzerinde farklı kişilere satıldığını gösteren ibareler var. Bu tabi mutluluk veriyor. Mesela bir firmanın 5,5 milyon değerindeki bir traktöründen bugün 3 tane satılmış. Bir traktör firması küçük segmentteki traktörlerden 26 tane satmış. Bu çok önemli rakamlar. Demek ki fuar sonrasına kadar traktörlerin tamamının satılacağını, şu anda sergilenen tarımsal mekanizasyon ürünlerinin tamamının satılacağını görüyoruz."

Fuar, 11 Eylül'de sona erecek.