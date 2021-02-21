Haber Giriş: 21 Şubat 2021 Pazar 16:50Son Güncelleme: Kaynak: AA
Esenyurt'ta trafik kazasında bir çocuk ağır yaralandı
[Fotoğraf: İHA (Arşiv)]
Esenyurt'ta bir otomobilin çarptığı 8 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
TEM bağlantı yolu Haramidere mevkisi Beylikdüzü istikametinde yol kenarındaki çim alanda oyun oynayan 8 yaşındaki Kerim D., bir köpeğin arkasından koşarken yola çıktı.
Otoyolda seyir halindeki bir otomobil, Kerim D.'ye çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan çocuk, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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