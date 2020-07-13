Atatürk Mahallesi 2233. Sokak'taki bir şantiyede, işçilerin kaldığı konteynerlerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Herhangi bir yaralanmanın olmadığı belirtilen yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.