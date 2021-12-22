Haber Giriş: 22 Aralık 2021 Çarşamba 00:11Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Esenyurt'ta çatlaklar oluşan 4 katlı bina boşaltıldı
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul Esenyurt'ta 4 katlı bina, bahçe katındaki dairenin balkonunda oluşan çatlaklar nedeniyle tedbir amaçlı boşaltıldı.
Esenyurt Süleymaniye Mahallesinde bulunan 4 katlı binanın bahçe katındaki dairenin balkonunda ve içindeki kartonpiyerlerde çatlaklar oluştu.
[Fotoğraf: İHA]
Dairede oluşan çatlaklardan dolayı vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, tedbir amaçlı binayı boşaltarak inceleme başlattı.
Detaylı incelemelerin yarın belediye ekipleri tarafından yapılacağı vurgulandı.
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