Haber Giriş: 28 Aralık 2020 Pazartesi 09:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Esenyurt'ta ATM'lerde çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Esenyurt'ta bankalara ait ATM cihazlarında çıkan yangın söndürüldü.
19 Mayıs Bulvarı Esenyurt Devlet Hastanesi karşısında bulunan ATM'lerde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü.
Banka görevlileri ve polis ekipleri cihazlarda incelemede bulundu.
Sıradaki Haber
Asgari ücret 2021 ne zaman belli olacak? 2021 asgari ücret zammı bugün belirlenecek...
Yükleniyor lütfen bekleyiniz