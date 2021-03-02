Haber Giriş: 2 Mart 2021 Salı 10:23Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Esenyurt'ta 12'nci kattan düşen 16 yaşındaki genç hayatını kaybetti
[Fotoğraf: DHA]
Esenyurt'ta, 21 katlı apartmanın 12'nci katından aşağı düşen 16 yaşındaki İsmail A. hayatını kaybetti.
Olay, dün öğlen saatlerinde Esenyurt Gökevler Mahallesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre, site içinde bulunan 21 katlı apartmanın 12'nci katında yaşayan İsmail A. bilinmeyen bir nedenle aşağı düştü.
Yaşananları gören vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kalp masajına rağmen 16 yaşındaki genci kurtaramadı.
Elinde telefon ve kulağında kulaklık bulunan gencin ölümünün, intihar ve cinayet şüphesi taşımadığı öğrenildi.
Polis ekiplerinin olay hakkındaki incelemesi devam ediyor.
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